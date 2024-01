Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg. - Moritz Meidert, Chef der Beratungsagentur „Kommunale Zukunft“, ist nicht bange, wenn es um die Burger Innenstadt geht. So viele Ideen, so viel Zustimmung von vielen Akteuren zum Campus-Projekt und so viel Enthusiasmus – „das muss am Ende gut werden“, sagt der Fachmann aus Konstanz mit ungebremstem Optimismus. Und er bringt in der Alten Kaserne noch mehr Schwung in die knapp 40-köpfige Runde, bestehend aus Eigentümern, Händlern, Vereinsvertretern, Verwaltungsmitarbeitern und interessierten Bürgern. Denn viele andere Kommunen würden auf Burg schauen, „ob und wie der Wandel zu einer lebendigen Innenstadt gelingt“, in der sich Handel nur noch als Teil verstehen soll.