Der Fenn in Möser schwankt zwischen den Extremen. In den Sommermonaten droht regelmäßig die Austrocknung während er bei viel Niederschlag über die Ufer tritt. Was dagegen gemacht wird.

Das Ufer des Fenn in Möser. Ein Baum ist in das Gewässer gestürzt.

Möser. - Der Fenn in Möser ist seit Jahren ein Thema in der Ortschaft. In den letzten Jahren schwankte das Gewässer zwischen den Extremen. Jahrelang stand er immer wieder vor dem kompletten Austrocknen oder in regenreicheren Jahren vor der Überforderung der Zuflut- und Abflussmöglichkeiten. Im Gespräch mit der Volksstimme spricht Mösers Gemeindebürgermeister Marko Simon über die Lage des Teiches und welche Maßnahmen dort in der vergangenen Zeit durch die Gemeinde ergriffen wurden.