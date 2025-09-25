Mitreißende Rhythmen, bunte Pompons und strahlende Gesichter: Die Cheerleading-AG des DRK-Hortes „Diesterweg“ hat beim Kartoffelfest in Genthin ihr Können gezeigt und das Publikum begeistert.

Burg./vs - Insgesamt 22 Kinder des DRK-Hortes „Diesterweg“ standen mit drei Tänzen beim Kartoffelfest in Genthin auf der Bühne und überzeugten das Publikum.

Der Auftritt war das Ergebnis der neu gegründeten Cheerleading-AG, die sich im Sommer im Hort etabliert hat. Bereits beim Fußballfest der drei DRK-Horte zeigten die Kinder erstmals ihr Können – ein Erfolg, der nun auf einer größeren Bühne seine Fortsetzung fand.

DRK-Hort „Diesterweg“ beim Kartoffelfest in Genthin

„Unsere Kinder haben mit ihrem Einsatz und ihrer Freude gezeigt, was in ihnen steckt. Wir sind sehr stolz auf sie“, sagte Nora Wille, Einrichtungsleiterin des DRK-Hortes „Diesterweg“. Unterstützt wurden die Kinder dabei durchgängig von ihren Erzieherinnen und Erziehern. Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher honorierten die Darbietung mit großem Applaus.

Nach dieser Vorstellung waren all beteiligten sicher: Das war wohl nicht der letzte Auftritt der Cheerleader im Jerichower Land.