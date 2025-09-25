Die Stadt Schönebeck stellt Planungen des Landesbetriebes für Hochwasserschutz vor. Demnach ist in Frohse ein Schöpfwerk mit hoher Pumpleistung geplant.

Entschieden: Siel für den Solgraben in Schönebeck-Frohse kommt

Blick auf Frohse am 11. Juni 2013: Das Wasser der Elbe drückt an das Dorf. Im Hinterland bildet sich Drängwasser und kann nicht abfließen.

Frohse. - Gute Nachricht für die Einwohner des Schönebecker Stadtteils Frohse. Die Planungen des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) zum Bau eines Siels einschließlich eines Schöpfwerkes am Solgraben sind in der Entwurfsplanung. Das teilte die Stadt während der Einwohnerversammlung der Öffentlichkeit mit. Gibt es eine Aussage zur Zeitschiene?