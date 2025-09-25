Hochwasserschutz Entschieden: Siel für den Solgraben in Schönebeck-Frohse kommt
Die Stadt Schönebeck stellt Planungen des Landesbetriebes für Hochwasserschutz vor. Demnach ist in Frohse ein Schöpfwerk mit hoher Pumpleistung geplant.
25.09.2025, 16:06
Frohse. - Gute Nachricht für die Einwohner des Schönebecker Stadtteils Frohse. Die Planungen des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) zum Bau eines Siels einschließlich eines Schöpfwerkes am Solgraben sind in der Entwurfsplanung. Das teilte die Stadt während der Einwohnerversammlung der Öffentlichkeit mit. Gibt es eine Aussage zur Zeitschiene?