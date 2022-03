Corona-Tests: Drive-In in Burg eröffnet

Burg - Es ist Dienstag, 10 Uhr am Vormittag. Ich möchte einen Corona-Antigentest machen. Nutzen kann ich dafür in der Kreisstadt die Angebote der Park-Apotheke und der Neuen Flora-Apotheke. Dort ist es notfalls auch möglich, vormittags einen Schnelltest ohne Online-Registrierung zu machen. Ich entscheide mich aber für das am Dienstag eröffnete Testzentrum an der Burger Stadthalle.