Schon drei Wochen vor dem Dorffest kündigt ein großes Stroh-Kunstwerk am Ortseingang das Fest zum 1061. Geburtstag des Ortes an.

Nedlitz grüßt seine Gäste am Ortseingang.

Nedlitz - Das macht Lust auf mehr. Am Ortseingang von Nedlitz aus Richtung Königsborn kommend steht schon drei Wochen vor dem diesjährigen Dorffest eine herzliche Einladung für alle Besucher. Gut fünf Meter breit und drei Meter hoch ist das Kunstwerk aus Stroh unübersehbar. „Macht auf die Fenster, Türen und Tore“ lautet das Motto des Festes, das vom Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. August, drei Tage lang Spaß und beste Unterhaltung verspricht.

Im Jahr Eins nach der 1.060-Jahr-Feier von Nedlitz wird aber mitnichten abgespeckt. Die Nedlitzer kleckern nicht, sie klotzen. Freitag geht es mit Livemusik mit der Band „6 Atü“ und besten Hits von DJ Otti gleich in die Vollen. Sonnabend stehen Auftritte der Kita-Kinder und der Soulband des Polizeiorchesters „Gaunertricks & Soulmusik“ an. Am Sonntag kann man sich auf eine Vorführung des Magdeburger Marionetten-Theaters freuen.