Gaunern mit Soul und Unterhaltung auf die Schliche kommen. Das neue Veranstaltungsformat des Polizeireviers Jerichower Land geht auf. Was das mit einer 50.000-Euro-Nummer zu tun hat?

50.000 Euro in Lostau geschreddert

Senioren-Sicherheitsberater Lothar Schirmer mit der Soulband des Polizeiorchsters Sachsen-Anhalt im rappelvollen Landgasthof in Lostau.

Lostau - Premiere gelungen: Die neue Veranstaltungsreihe des Polizeireviers Jerichower Land „Gaunertricks und Soul“ zur Kriminalitätsprävention war beim Auftakt in Lostau ein voller Erfolg. Der Heimatverein hatte in den Landgasthof eingeladen. Fast 100 Interessierte lockte die Mischung aus Unterhaltung, Musik, Witz und Ratgeber, wie man sich vor Betrügern und Gaunern besser schützt.

Bei Kaffee und Kuchen umrahmte die Soulband des Landespolizeiorchesters mit bester Live-Musik das Programm. Kriminalrat a. D. Lothar Schirmer führte mit Unterstützung der Regionalbereichsbeamten aus Möser durch das Programm. „Ich hatte schon ein bisschen Lampenfieber, das habe ich sonst nicht“, gestand Schirmer. Der Kripo-Fuchs hatte auch weitere Mitstreiter der Magdeburger Senioren-Sicherheitsberater dabei.

Wie gut sich die Besucher auskennen beim Thema Kriminalprävention, konnten sie in einem Quiz beweisen. Der Hauptpreis – 50.000 Euro in echten Scheinen der Bundesbank – leider in geschreddertem und verpresstem Zustand – sorgte für zusätzliche Heiterkeit.

„Die Veranstaltung wurde sehr gut angenommen und weitere Veranstaltungen bei anderen Vereinen im Jerichower Land sind bereits geplant“, war die Freude über das Gelingen im Burger Polizeirevier groß. „Wir wollen den Menschen auch mit diesem unterhaltsamen Angebot helfen. Das ist das Ziel. Das wird funktionieren“, hatte Revierleiter Thomas Kriebitzsch das richtige Gespür bei dem Pilotprojekt bewiesen.

Die Soulband des Landespolizeiorchesters Sachsen-Anhalt mit ihrer Sängerin Doreen Günther sorgte mit ihren musikalischen Einlagen zwischen den zwar humorvoll vorgetragenen, aber durchaus ernsten und wahren Gaunergeschichten aus dem wirklichen Leben immer wieder für Gänsehautfeeling.

Eines der schönen Lieder kündigte Schirmer als den „Lieblingssong aller Streifenpolizisten“ an: „These Boots Are Made for Walking“. Die Ziehung der Gewinner des im Programm integrierten Quiz „Gaunertricks und Soul-Musik“, trug zur guten Unterhaltung bei.

Das Polizeirevier Jerichower Land dürfte mit diesem Pilotprojekt der polizeilichen Präventionsarbeit ein neues, höchst attraktives Format begründet haben, das ein bitterernstes Thema unterhaltsam, mit mehr Leichtigkeit den Menschen nahebringen will.

Für eine Veranstaltung können sich kommunale Träger, Institutionen und Vereine als Gastgeber im Polizeirevier in Burg melden.