Darum gibt es keine Einschränkung bei Parkzeiten in der Martin-Schwantes-Straße in Gommern

Eine zeitliche Begrenzung des Parkens ist in der Martin-Schwantes-Straße in Gommern nicht notwendig. Dafür gab es einige Argumente.

Die Martin-Schwantes-Straße in Gommern erhält keine zusätzlichen zeitlichen Begrenzungen des Parkens. Darauf verständigte sich der Ordnungsausschuss des Stadtrates.

Gommern - Zur Mittagszeit sei es teils schwierig, einen Parkplatz zu finden, abends und am Wochenende jedoch nicht. Mit seinen Beobachtungen eröffnete Bürgermeister Jens Hünerbein (parteilos) die Beratung über die zeitliche Begrenzung der Parkzeit in der Martin-Schwantes-Straße. Die Diskussion war nicht neu. Im November vorigen Jahres hatte sich der Ordnungs- und Sozialausschuss des Gommeraner Stadtrates erstmals mit der Thematik beschäftigt. Der Wunsch nach der zeitlichen Begrenzung war von Einwohnern an die Stadtverwaltung herangetragen worden.