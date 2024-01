Im Jerichower Land, heißt es auch im Januar: Ausgehen. Denn es ist was los am Wochenende vom 19. bis 21. Januar 2024.

Burg/Genthin - Im Januar ist im Jerichower Land wieder viel los. An diesem Wochenende gibt es einen Geburtstag mit Mini-Rummel, einen literarischen Gottesdienst und brennende Bäume.

Die „Eiskönigin“ als Puppenspiel in der Stadthalle Burg

„Die Eiskönigin“ zählt zu einer der bekanntesten neuen Geschichten von Walt Disney. Die Figuren um Elsa und Schneemann Olaf kommen am Freitag auf die Bühne der Burger Stadthalle. Als Puppenspiel wird die beliebte Geschichte den Besuchern am Platz des Friedens 1 präsentiert. Vorstellungsbeginn ist um 16 Uhr. Die Spieldauer beträgt etwa 45 Minuten, heißt es vom Veranstalter. Eintrittskarten können 30 Minuten vor Beginn an der Kasse erworben werden.

Buchvorstellung in Burg

Die promovierte Germanistin und leidenschaftliche Schachspielerin Antje Göhler wird am Freitag ab 17 Uhr in der Burger Stadtbibliothek „Brigitte Reimann“ ihr Buch „Salziger Wein“ vorstellen. Antje Göhler wurde in Berlin geboren und wohnt zurzeit in Wroclaw. Schach spielt sie in Rotation Pankow in der 2. Frauen-Bundesliga. In ihrem Roman werden sich viele Literatur- und Schachfreunde wiederfinden. Aber auch Besuche in Berlin, Dresden und Leipzig werden wach. Auch eine Autogrammstunde ist geplant.

Live-Musik im Rotfuchs in Burg

„Zeit für Veränderung“, so steht es sinngemäß am Eingang des Bistros Rotfuchs am Magdalenenplatz in Burg. Inhaber Emanuel Conrady hat sich vom Tagesgeschäft verabschiedet, serviert nun Frühstück und abends Kulturelles. Den Auftakt bildet am Freitag Sound in the Box aus Halle. Die Band ist eine Formation von fünf Musikern, die Ende 2022 zusammenkamen und eine Mischung aus Jazz, Fusion, Soul und Funk präsentieren. Das Repertoire der Band umfasst eine breite Palette von Stücken zeitgenössischer Künstler wie Alfa Mist oder auch von Jazz-Legenden wie George Duke. Ab 18 Uhr vor dem Programm und im Anschluss die Möglichkeit zum Speisen. Warme und kalte Getränke gibt es den ganzen Abend über. Reservierungen sind unter Telefon 03921/726 61 10 möglich.

Streicher der Magdeburger Philharmonie in Gerwisch

Am Freitag um 19 Uhr gastiert das Streichquartett der Magdeburger Philharmonie in der Gerwischer Kirche. Es erklingen Werke von Haydn, Mozart und Brahms.

Taschenlampenführung Jerichow

Das Kloster Jerichow können Besucher mit der Taschenlampe erkunden. Foto: Simone Pötschke

Im Kloster Jerichow wird 2024 die Reihe der Taschenlampenführungen fortgesetzt. Am Freitag, gibt es um 19 Uhr den nächsten Termin. Die Taschenlampenführung erstreckt sich über eine Zeit von etwa einer Stunde.

Geschichte von Milli Vanilli in Genthin

„Girl You Know It's True“ist der Titel der Verfilmung des Aufstieg und Falls des 1980er Popduos Milli Vanilli. Matthias Schweighöfer spielt darin den strippenziehenden Musikproduzenten Frank Farian, Milli Vanilli spielen Tijan Njie als Rob Pilatus und Elan Ben Ali als Fab Morvan. Der Film ist 124 Minuten lang und frei ab 12 Jahren. Am Sonnabend und Montag läuft er um 20 Uhr im Genthiner Union Kino (Bahnhofstraße). Karten gibt es an der Kinokasse oder im Internet.

Film über ein ungewöhnliches Hotel in Burg

Der Spielfilm „The Palace“ läuft im Burger Kino. Am Abend des 31. Dezember 1999, beim Übergang zum neuen Jahrtausend, treffen die Schicksale mehrerer Gäste und Angestellter eines Hotels in den Schweizer Alpen zusammen und damit auch die Launen und Exzentrizitäten der Hotelgäste. Der Film von Roman Polanski läuft am Sonnabend und Sonntag jeweils um 19.30 Uhr, ist 102 Minuten lang und frei ab 12 Jahren. Tickets gibt es auf der Internetseite des Kinos.

Weihnachtsbäume brennen in Genthin, Altenplathow und Gladau

Rainer von Ende aus Genthin mit Weihnachtsbäumen. Foto: Simone Pötschke

Weihnachten ist vorbei, aber zahlreiche Weihnachtsbäume sind übrig geblieben. Wohin damit? Auf dem Gelände der Zillestube in der Genthiner Gröblerstraße lodert am Sonnabend das Feuer. Los geht es ab 16 Uhr. Es gibt Glühwein und weitere Getränke. Außerdem wird der Grill angeworfen, so dass die Besucher versorgt werden. Den Baum rausstellen. Das traditionelle Verbrennen der Weihnachtsbäume in Altenplathow beginnt ab 16 Uhr auf dem ehemaligen Kita-Gelände in der Jägerstraße. In Gladau gibt es ein Weihnachtsbaumverbrennen und ein Beisammensein am Pastorhaus. Die Bäume sollen ab 18 Uhr in Flammen aufgehen.

Literaturgottesdienst in Genthin

Die Reihe der Literatur-Gottesdienste in Genthin wird 2024 fortgesetzt. So heißt es am Sonntag in der Trinitatis-Kirche: „Der Mond ist aufgegangen. Wenn Dichter beten: Matthias Claudius und sein berühmtes Abendlied“. Beginn ist um 10 Uhr.

Markttreiben zum 30-jährigen des Morushauses in Genthin

Das Thomas-Morus-Haus in Genthin feiert seinen 30. Geburtstag mit einem Rummel im Garten. Am Sonntag, können alle großen und kleinen Interessierten ab 11 Uhr vorbeischauen. Es gibt ein Karussell, eine Kindereisenbahn, Aktionen mit dem Schützenverein und den Böglingen. Außerdem werden Stände mit Zuckerwatte und anderen Leckereien vorbereitet. Auch gibt es ab 12 Uhr ein Bühnenprogramm mit den Trommlern von „Red Attack“, der Band „Rapthor“ und mit Robby Schulze.

Sonderschau im Kreismuseum in Genthin

Wie wäre es mit einem Museumsbesuch? Das Kreismuseum in Genthin ist am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Über 500 kleine Fahrzeuge sind in den Räumen der Sonderausstellung. „Verkehr auf den Straßen der DDR“ zu sehen. Gezeigt werden Modellfahrzeuge im Maßstab 1:87. Darüber hinaus gibt es in der Dauerausstellung sieben Stationen, an denen etwas ausprobiert werden kann.