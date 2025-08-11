weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Tourismus Trend in Dannigkow: Dauercamping-Boom am Plattensee

Der Dannigkower Campingplatz ist mit 165 Dauerplätzen komplett belegt. Nicht nur mit Rentern, auch immer mehr junge Familien zieht es an den Plattensee. Ein Ehepaar erzählt, was den Reiz des Dauercampens ausmacht.

Von Thomas Schäfer 11.08.2025, 09:07
Marie-Luise und Detlef Lichtenfeld sind seit 28 Jahren Dauercamper auf dem Campingplatz am Plattensee. Mit Freude berichten sie darüber, dass sich in den letzten Jahren immer mehr junge Familien entscheiden, ebenfalls Dauercamper zu werden. „Es ist einfach schön, hier immer mehr Kinder lachen zu hören und über den Platz toben zu sehen“, sagt Detlef Lichtenfeld.
Marie-Luise und Detlef Lichtenfeld sind seit 28 Jahren Dauercamper auf dem Campingplatz am Plattensee. Mit Freude berichten sie darüber, dass sich in den letzten Jahren immer mehr junge Familien entscheiden, ebenfalls Dauercamper zu werden. „Es ist einfach schön, hier immer mehr Kinder lachen zu hören und über den Platz toben zu sehen", sagt Detlef Lichtenfeld. Foto: Thomas Schäfer

Dannigkow. - Der Campingplatz am Plattensee in Dannigkow erlebt seit einigen Jahren einen regelrechten Boom beim Dauercamping. Waren es zu DDR-Zeiten noch 54 Camper, die ihren Stellplatz dort ganzjährig nutzten, nahm die Nachfrage nach der Wende zusehends ab.