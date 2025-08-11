Marie-Luise und Detlef Lichtenfeld sind seit 28 Jahren Dauercamper auf dem Campingplatz am Plattensee. Mit Freude berichten sie darüber, dass sich in den letzten Jahren immer mehr junge Familien entscheiden, ebenfalls Dauercamper zu werden. „Es ist einfach schön, hier immer mehr Kinder lachen zu hören und über den Platz toben zu sehen“, sagt Detlef Lichtenfeld.

Foto: Thomas Schäfer