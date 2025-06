Oldtimer und Youngtimer Kreis Stendal: Wo Blech, Lack und Leidenschaft in Havelberg begeistern

Mit Fotos: Ein Oldtimer-Treffen feiert in Havelberg im Kreis Stendal Premiere. Was die Veranstaltung für Liebhaber alter Fahrzeuge in der Domstadt auszeichnet.