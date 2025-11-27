Den Abfallkalender gibt es schon seit diesem Jahr nicht mehr in den Briefkästen, nur noch vereinzelte Exemplare. Eine individuelle Übersicht ist dennoch möglich. Wie das geht und wer doch noch eine gedruckte Variante erhalten kann und wo.

Der eigene Abfallkalender - wieder nicht in Papierform, dafür aber digital möglich

Überblick über die Abholtermine bietet der Abfallkalender in digitaler Version.

Burg - Groß war die Aufregung Anfang dieses Jahres, dass der Abfallkalender nicht mehr als Postwurfsendung in alle Haushalte kommt. Gleichzeitig hatte der Landkreis die Abfall-App abgestellt. „Da die Dienste auch direkt über die Internetseite der Kreisverwaltung abrufbar sind, ist die Applikation zum Jahresende eingestellt worden”, erklärte Elke Schütze, Pressesprecherin der Stadtwerke Burg, die die App entwickelt hatten.