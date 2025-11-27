Wer führt künftig das Brockenhotel? Nach dem überraschenden Ausstieg von Brockenwirt Daniel Steinhoff steht die Entscheidung über den neuen Pächter kurz bevor. Was dazu bereits bekannt ist.

Wer übernimmt das Brockenhotel? Nur ein Bewerber ist übrig

Für das Brockenhotel und die Gastronomie sucht die Kreisverwaltung aktuell einen neuen Pächter. Im mehrmonatigen Bieterverfahren ist nun ein finaler Abschluss in Sicht.

Schierke/Landkreis Harz. - Wer steigt im Brockenhotel als Pächter ein und übernimmt damit das Zepter vom bisherigen Brockenwirt Daniel Steinhoff? Eine Frage, die seit August im Raum steht und auf die es in Kürze eine Antwort geben soll.