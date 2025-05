Viele Burger werden überrascht Deutsche Bank schließt die Filiale in der Innenstadt von Burg und schickt Kunden nach Magdeburg

Viele werden überrascht: Die Deutsche Bank schließt die Filiale in Burg. Über 7.000 Kunden sind betroffen. Was das für sie bedeutet und welche Rolle das City Carré in Magdeburg spielt.