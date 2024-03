Nach einer Pause sind wieder Fahrzeuge von Deutsche Glasfaser in Biederitz gesichtet worden. Größtes Problem beim Ausbau des Glasfasernetzes: Querung der Bahnstrecke.

Deutsche Glasfaser buddelt wieder in Biederitz

Glasfaserkabel sind schon an einigen Häusern zu sehen.

Biederitz/Gerwisch - In Biederitz soll das nächste Speed-Jahrhundert in Sachen Internet eingeläutet werden. Dafür verantwortlich: die Deutsche Glasfaser. Die baut das Glasfasernetz in Biederitz aus und treibt damit gemeinsam mit der Gemeinde die digitale Versorgung des Ortes voran.

Gestartet war der Ausbau 2021. Nach kurzer Pause geht es nun wieder weiter. Das Unternehmen informiert zum Status Quo und über geplante Arbeiten.

Anschlüsse in Gerwisch und Woltersdorf fertiggestellt

So ist zu erfahren, dass „die umfangreichen Tiefbauarbeiten sowie Gartenbohrungen bereits erfolgreich abgeschlossen“ sind. Restarbeiten würden vom Baupartner Alling Networks GmbH noch durchgeführt. „Ein Großteil der Glasfaseranschlüsse der Kundinnen und Kunden in Gerwisch und Woltersdorf sind schon fertiggestellt und einsatzbereit“, heißt es in der Mitteilung.

Kürzlich wurde die Anbindung der Glasfaserhauptverteiler, auch bekannt als PoP (Point of Presence), in Königsborn abgeschlossen. Die Aktivierungen dieser Glasfaseranschlüsse erfolgen ab Mitte März.

In Heyrothsberge wird derzeit die fehlende Straßenquerung angegangen, um den PoP anzubinden. Die Aktivierungen hier sind für Anfang April geplant.

Für die Terminvereinbarung der Fertigstellung der Anschlüsse wird sich der Baupartner mit den Haushalten dann nach und nach vorab in Verbindung setzen.

Gemeinde sucht mit nach Lösung bei Bahnquerung

Für die Anbindung des Verteilers in Biederitz sind zwei Bahnquerungen erforderlich, was die Deutsche Glasfaser vor zwei große Herausforderungen stellt. Denis Rosenkranz, Projektmanager Bau von Deutsche Glasfaser, erklärt: „Mit den beiden Bahnquerungen haben wir derzeit noch eine Herausforderung zu bewältigen. Gemeinsam mit Bürgermeister Kay Gericke und dem Bauamt der Gemeinde haben wir bereits eine Lösung gefunden und arbeiten derzeit aktiv an deren Umsetzung. Sobald das Signal vorhanden ist, werden auch hier die restlichen Glasfaseranschlüsse aktiviert.“

Wer sich jetzt noch fragt, wann er endlich schneller surfen kann, dem werden alle Fragen zum Bau beantwortet an der kostenlosen Deutsche Glasfaser Bau-Hotline unter (02861) 89060940 montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr.