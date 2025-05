Mit dem Abriss und der neuen Behelfsbrücke am Damaschkeplatz will die Stadt Magdeburg Gas geben. Das hat Auswirkungen auf die Straßenbahn.

Nach Sperrung der Ringbrücke am Damaschkeplatz

Noch steht die Ringbrücke am Damaschkeplatz in Magdeburg. Sie soll alsbald abgerissen werden.

Magdeburg. - Die gesperrte Ringbrücke am Damaschkeplatz schneidet die westlichen Stadtteile in Magdeburg von den östlichen ab. Im Stadtrat waren Abriss, Behelfsbrücke und Straßenbahn-Umwege natürlich Thema. Dabei überraschte Baubeigeordneter Jörg Rehbaum mit einer einzigen Aussage. Was diese für die Straßenbahn bedeutet.