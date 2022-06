Die Volkszählung in Burg und Genthin gelingt nur mit Helfern

Burg/Genthin - In den Erhebungsstellen in der Blumenthaler Straße in Burg (Schlachthof) und Genthin (Markt/Rathaus) laufen die Vorbereitungen für den diesjährigen Zensus auf Hochtouren. Die beiden Leiter René Teßmann und Annett Hannemann befinden sich mit ihren Mitarbeitern auf der Zielgeraden, damit die große Volkszählung zwischen dem 16. Mai und 31. Juli durchgeführt werden kann. Wie wichtig die bundesweite Aktion ist, unterstrich auch Landrat Steffen Burchhardt (SPD) während eines Besuches in den Burger Büroräumen am Rande der Stadt. „Für die weitere Entwicklung der Kommunen, Kreise und Bundesländer sind verlässliche Daten ein unerlässlicher Baustein. Deshalb ist es richtig, dass der Zensus wieder durchgeführt wird und sich in diesem Zusammenhang auch genügend Menschen finden, die diese Befragungen durchführen. Das ist in unser aller Interesse.“