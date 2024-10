Die freiwillige Feuerwehr in Burg (Jerichower Land) ist entsetzt. Am Tanklöschfahrzeug haben Unbekannte für Schäden gesorgt. Ihr Ziel war wohl Diesel zu stehlen.

Diebe wollen bei Löschfahrzeug der Feuerwehr in Diesel abzwacken und sorgen für Schäden

Burg/Magdeburg. - Die Burger Feuerwehr schrubbt nicht nur unzähligen Stunden ehrenamtliche Arbeit – zum Beispiel bei einem Einsatz wegen hochgefährlicher Säurefässer, sondern auch Frust. Mit Mittelpunkt steht das Tanklöschfahrzeug (TLF).

Es sei unbegreiflich, wie sich immer wieder Kriminelle an Rettungsmittel vergriffen würden, kommentieren die Einsatzkräfte einen Vorfall. Der hat sich nun nicht in Burg, sondern in Magdeburg abgespielt.

Unbekannte beschädigen das Tanklöschfahrzeug

Wegen eines technischen Defekts musste das TLF bei einer Fachfirma in Stadtfeld-West repariert werden. Deren Werkstatt hatte in den Nachtstunden Besuch von Unbekannten erhalten, die sich wohl Zutritt zum Gelände verschafft haben, um aus Fahrzeugen Kraftstoff abzuzwacken.

Unbekannte haben am Tanklöschfahrzeug der Burger Feuerwehr einigen Schaden angerichtet, zum Beispiel an einer der Türen. Foto: Feuerwehr Burg

Dabei war auch das Löschfahrzeug ins Visier geraten, das sich auf dem Hof befand. Neben Schlösser sind auch Blinker und Anbauteile beschädigt und auch zerstört worden, so Marc Sommer von der Burger Feuerwehr.

Und nicht nur das: Mit einfachen Mitteln versuchten die Täter, die Beifahrertür aufzuhebeln. Das misslang zwar, führte aber zu Lackschäden. „Diesel fehlte aber nicht.“

Die Reparatur ist von den Mitarbeitern der Firma ausgeführt, das TLF dann gleich nach Fertigstellung wieder von den Burgern abgeholt worden. „Dort sollte es dann nicht länger stehen.“