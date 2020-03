In Burg ist in ein Klamottenladen eingebrochen worden. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Am Wochenende ist ein Mann mutmaßlich in Burg in ein Bekleidungsgeschäft eingebrochen. Die Polizei verfolgte ihn.

Burg (vs) l Ein Bekleidungsgeschäft in der Schartauer Straße in Burg ist am Sonnabend gegen 22 Uhr zum Ziel eines Einbrechers geworden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, wurde gewaltsam in das Geschäft eingebrochen und dort der Verkaufsraum durchwühlt. Durch den ausgelösten Alarm wurden Zeugen aufmerksam. Sie sahen anschließend eine männliche Person mit dem Fahrrad flüchten. Auf der Flucht kam der mutmaßliche Täter zu Fall. Das Diebesgut - mehrere Jacken - und das Fahrrad ließ er zurück. Beim Sturz verlor der Mann aber auch persönliche Sachen, mit deren Hilfe die Polizei nach dem Einsatz eines Suchhundes auch den Wohnort des in Burg wohnhaften Mannes ausfindig machen konnte. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

