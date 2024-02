An der Gartenanlage Weinberg, direkt am Garagenkomplex am Verbindungsweg zwischen der Magdeburger Straße und dem Kuckucksweg, wurden durch Unbekannte illegal zwei Birken auf städtischem Grund und Boden gefällt.

Gommern. - Da staunte Torsten Bluhm nicht schlecht. Bei ihm wurde nachgefragt, „was denn da schon wieder los ist? Warum wir zwei Birken an der Gartenanlage Weinberg gefällt hätten?“, berichtet der Leiter des städtischen Bauhofes, zu einem Vorfall in der vergangenen Woche.

In der Tat ist es so, dass direkt am Garagenkomplex am Verbindungsweg zwischen der Magdeburger Straße und dem Kuckucksweg, an der Gartenanlage Weinberg, zwei frische Baumstümpfe zu sehen sind. Einer mit einem Durchmesser von 30 bis 35 Zentimetern, rund zehn Meter daneben ein Stumpf mit 70 Zentimetern Durchmesser. Rund um die Stümpfe sind frische Sägespäne verteilt.

Illegales Baumfällen: Diebstahl - Bußgeld bis 100.000 Euro

„Wir haben die Fällungen weder veranlasst noch durchgeführt. Wir sind aufgrund des Hinweises dort hingefahren. Bäume weg, Holz weg, alles weg“, stellt Bluhm klar. „Wir wissen nicht, wer es war.“

Das Prekäre daran: Die beiden Birken befanden sich auf städtischem Grund und Boden. Das Fällen stellt kein Kavaliersdelikt dar, sondern ist Diebstahl, der laut Bußgeldkatalog zwischen 50 bis 100.000 Euro geahndet werden kann.

An gleicher Stelle hatte der Bauhof vor zwei Jahren eine tote Birke entnommen. „Wären die beiden jetzt gefällten Bäume trocken oder tot gewesen, hätten wir vermutlich auch Maßnahmen ergriffen. Daher liegt die Vermutung nahe, dass sie beide noch vital waren. Genau kann ich es nicht sagen. Doch auch wenn sie tot waren, ist es illegal und Diebstahl. Wir wären dafür zuständig gewesen, man hätte uns informieren müssen, dann wären wir tätig geworden. Wir werden daher Anzeige erstatten“, macht Torsten Bluhm klar.

Holzdiebstahl in Gommern kein Einzelfall

So dreist das Fällen der beiden Birken an einem relativ vielbefahrenen Weg auch ist, es ist kein Einzelfall. Bluhm bestätigt, dass der Diebstahl von Holz und das illegale Fällen von Bäumen aus städtischen Parks oder Wäldern in den letzten zwei Jahren extrem zugenommen hat. „Vermutlich wegen der gestiegenen Energie- und Holzpreise“, glaubt er.

„Den Diebstahl von Holz und selbst das Fällen von Bäumen haben wir überall. Ob es der Park Leitzkau ist, im Dornburger Park oder auch in unseren Waldflächen in der Naherholung. Die Leute fahren da rein und legen sogar grüne Bäume um, teilweise direkt am Rand des Bestandes. Sie sind zu faul, reinzulaufen und Totholz rauszuholen - was allerdings auch illegal und Diebstahl wäre“, kann Bluhm berichten.

Im Laufe der Jahre wurden daher regelmäßig Anzeigen bei der Polizei erstattet. „Oft werden die Fälle eingestellt, weil kein Täter ermittelt werden kann. Doch leider ist es auch so, dass selbst Täter, die auf frischer Tat ertappt werden, mit relativ milden Strafen davon kommen“, kann der Bauhofleiter aus Erfahrung berichten.

Er berichtet von einem Fall in der Naherholung, direkt auf dem Campingplatz. „Dort hat jemand Lkw-weise Holz herausgeholt. Hochgerechnet mit einem Verkaufswert von 1.500 bis 2.000 Euro. Er wurde nachweislich als Täter überführt – drei Zeugen, Fotos und Videos. Letztlich hat er 100 Euro Geldbuße bekommen“, erzählt Bluhm.

Bäume auf fremden Grundstück im Leitzkauer Park gefällt: Überführt, aber keine Strafe

Ein weiterer überführter Täter kam ganz ohne Strafe davon, berichtet Bluhm weiter. „Das war im Leitzkauer Park, der unter Natur- und Denkmalschutz steht. Fremdes Grundstück, keine Genehmigung, Bäume umgehauen, keine Strafe. Der Bauhof musste sogar noch hinfahren und Sicherungsarbeiten durchführen, weil die Bäume so unfachmännisch gefällt wurden, dass einer quer über dem Weg in einem anderen Baum drin lag und drohte, umzufallen“, gibt Bluhm frustriert zu Protokoll.

„Von Bungalow-Besitzern wurde uns auch berichtet, dass sie beobachtet haben, wie nachts Leute mit Stirnlampen in den Wald gehen, um Bäume zu fällen. Da fällt einem wirklich nichts mehr ein“, so Bluhm.