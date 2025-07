Mit dem Fahrradklima-Test wird gezeigt, wie zufrieden Radfahrende in Deutschland mit den Bedingungen vor Ort sind. Warum Magdeburg bei Fahrradfahrer sehr schlecht wegkam.

Magdeburg - Gerade durch die vielen Baustellen ist der Stellenwert des Fahrrads in Magdeburg in den vergangenen Monaten noch einmal stark gestiegen. Doch wie zufrieden sind die Radfahrer eigentlich mit der Umsetzung des Radverkehrs in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt?