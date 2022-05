Digitalpakt sorgt in Grundschule Burg-Süd für neue Lernformen

Kreidetafeln und Wischlappen waren gestern. In den Burger Grundschulen hat das digitale Zeitalter begonnen – mit hochleistungsfähigem Internet, WLAN und modernen Tablets. In Burg-Süd stößt die Technik auf breite Resonanz.

Burg - An Zeiten, wo die Lehrer mit Kreide ihre Aufgaben an die Tafel geschrieben haben, werden sich später nur noch wenige Jungen und Mädchen erinnern können. Irgendwann ist dieses Zeitalter auch Geschichte. In der Grundschule Burg-Süd, die derzeit 184 Kinder besuchen, geht es heute ähnlich zu, wie es die Kleinen schon im Umgang mit dem Handy lernen: Mit dem Finger auf Apps streichen, auf dem Tablet schreiben oder den einen oder anderen Zettel in den Papierkorb schieben. Da ist der gute alte Radiergummi überflüssig.