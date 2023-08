Einen Blick in die erdgeschichtliche Vergangenheit gewährte mit zwei Veranstaltungen in der Stadthalle Möckern eine Dinosaurier-Theater-Show.

Möckern - Die Schausteller waren aus Landsberg, Ortsteil Zöberitz, angereist. Allerdings hielt sich der Besucherandrang in Grenzen, was vielleicht auch am Eintrittspreis von 15 Euro pro Besucher lag. Kinder bis zwei Jahre hatten freien Eintritt. Nicht jede Familie, auch mit mehreren Kindern, kann das Stemmen.

Aber die Kinder, die mit ihren Eltern oder Großeltern da waren, kamen durchaus auf ihre Kosten. Eingepackt in ein Theaterstück wurden interessante und vielfältige Fakten über die Dinosaurier vermittelt: Die Kinder Lennox und Evanda besuchen ihren Onkel im Dinosaurier-Park und erleben da allerhand. Und selbst Sid, das Faultier aus „Ice Age“ ist mit dabei.

Wie im Kino Popcorn und Zuckerwatte

Die kleinen und großen Dinos konnten auch angefasst, gestreichelt und sogar gefüttert werden. Mit zwölf lebensechten Dino-Modellen brachte das Team um Managerin Sandra Riedesel die Kinderaugen zum Leuchten. Und ganz nebenbei konnte, ganz wie im Theater oder Kino auch, Popcorn gegessen und Zuckerwatte vernascht werden.

Wer kann schon von sich behaupten, auf einem Dino gesessen zu haben, der mit ihm durch die Stadthalle gefahren ist? Und wer hat mit Faultier Sid getanzt? Oder sogar seinen Kopf in das Maul eines Dinos gesteckt? All das war in der Stadthalle Möckern möglich.

Vom Baby-Dino bis hin zum ausgewachsenen und ausgebüxten Dino war alles dabei. Die Urtiere wanderten durch die Zuschauerreihen und konnten von den Kindern gestreichelt werden. Manches Kind war zunächst nicht begeistert und wich etwas zurück. Doch als man merkte, dass nichts passiert, wenn man diese etwas ungewöhnlichen Tiere berührt, verflogen Angst und Zurückhaltung zusehends.

Faultier Sid zeigte den Kindern ein großes Dinosaurier-Ei, aus dem doch tatsächlich ein Baby-Dino herausschaute. Das Ei wurde zudem auch noch kurzzeitig gestohlen. Doch alles wurde wieder gut.

Kinder ins Programm einbezogen

Auf der Bühne bestand die Möglichkeit, einen Dino zu füttern. Die grünen Blätter werden nach der Vorstellung aus dem Dino wieder heraus geholt.

Die Kinder wurden auch aktiv in das Programm mit einbezogen. So durfte der kleine Max mit seiner Mama Sarah einen Dino mit einem Seil einfangen. Und ein kleines Mädchen war so mutig, seinen Kopf in das aufgerissene Maul eines Dinosauriers zu stecken. Außerdem ritt ein Ranger auf einem Triceratops und ein T-Rex fauchte durch die Stadthalle.

Das Schausteller-Team besteht aus 14 Künstlern und Entertainern. Sie haben gemeinsam eine langjährige Erfahrung.

Die Dinosaurier-Theater Show gibt es schon seit mehr als zehn Jahren.