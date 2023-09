Der TSG Grün-Weiß Möser bekommt eine Förderung für seinen geplanten „Fit and Fun Park“. Gleichzeitig wird in der Gemeinde auch ein Mehrgenerationenspielplatz geplant.

Möser - Der Ortschaftsrat Möser hat bei seiner Sitzung am 13. September im Rahmen der Diskussion um die Verteilung von Ortschaftsmitteln beschlossen, den Sportverein TSG Grün-Weiß Möser im Hohenwarther Weg bei seinem neuesten Projekt mit 500 Euro zu fördern.

Dabei geht es um einen „Fit und Fun Park“ für Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren. Man wolle den Kindern „einen Ausgleich zum Schulalltag bieten und in spielerischer Weise Kraft, Mobilität und Ausdauer fördern“, informiert der Verein.

Auch ein „Erlebniswald“ ist in Planung

Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich nach Angaben des Vereines auf rund 40.000 Euro. Etwa 12.000 Euro davon müsse der Verein selbst beisteuern, die restlichen Kosten würden vom Land gefördert.

Der Ortsbürgermeister von Möser, Peter Hammer (SPD), befragte den bei der Sitzung ebenfalls anwesenden Vorsitzenden des TSG Möser, Burghard Klein, zu dem Projekt. Bei der Diskussion spielten die Pläne des Ortschaftsrates Möser eine Rolle. Denn schon seit einigen Jahren versuche man, einen „Erlebniswald“ mit Spielgeräten für mehrere Generationen zu errichten.

Gemeint ist eine größere öffentliche Spielfläche, die am Rodelberg und Waldstadion in Möser (Lostauer Weg und Hohenwarther Weg) entstehen soll.

Keine Konkurrenz zwischen den Spielplätzen

Diese Fläche befindet sich unweit des Sportvereines TSG Grün-Weiß Möser. Ideal schien dabei, dass der „Mehrgenerationenspielplatz“ eher zur Erholung gedacht ist und sich vor allem an Kleinkinder richtet, während sich sozusagen daran anschließend der „Fit and Fun Park“ an Fünf bis Zehnjährige und auch Erwachsene richtet. Der „Fit and Fun Park“ wäre somit keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung.

Im Gespräch mit der Volksstimme wies der Vorsitzende Klein jedoch auf die Förderrichtlinien des Projektes hin. Diesen entsprechend dürften nur die Mitglieder des Vereines den Spielplatz nutzen. Öffentlich sei der „Fit and Fun Park“ nicht zu nutzen. Aber auch das sind nicht wenige. Der TSG Grün Weiss Möser hat derzeit rund 550 Mitglieder und davon sind rund 240 Kinder.