Möser - In der Thälmannstraße, kurz bevor man den Bahnhof von Möser erreicht, befindet sich gegenüber der Post-Filiale ein Wegweiser. Dort ganz oben angebracht ist ein kleines Hinweisschild mit der Ziffer 15 in weißer Farbe auf rotem Grund. Dazu gibt es eine Übersichtskarte.

Übersichtstafeln sind zu klein

Es handelt sich hier um einen Knotenpunkt von „Radeln nach Zahlen“. Das Konzept soll Lust auf Radtouren machen. Dieser Knotenpunkt hat jedoch ein Manko. Die Übersichtskarten sind zu klein und die Knotenpunkte in der Darstellung deshalb kaum zu lokalisieren. Darüber hatte sich bei der Bauausschusssitzung im April bereits ein Bürger beschwert.

Diese Tafel des Projektes „Radeln nach Zahlen“ befindet sich am Möser Bahnhof. Die Karte „Teilgebiet Gemeinde Möser“ ist über den angezeigten QR-Code nicht aufrufbar. Foto: Raphael Irmer

Der Vorsitzende des Bauausschusses, Frank Winter (CDU), war dem nachgegangen. Er kommentiert gegenüber der Volksstimme: „Als Einwohner der Gemeinde wird man diese Karten nicht besonders aufmerksam lesen, da man sich ja auskennt.“ Tatsächlich soll die Karte auch digital verfügbar sein. Dafür gibt es auf der Übersichtskarte einen sogenannten QR-Code, mit welchem man mit dem Mobiltelefon im Internet zur abgebildeten Karte gelangen soll.

Das habe Winter selbst probiert. Das Ergebnis sei ernüchternd gewesen. „Wie vermutet, wird man zwar auf die Website des Landkreises weitergeleitet, dort wird aber lediglich die Karte Nord angezeigt.“ Auch die Volksstimme hat das ausprobiert und kann das bestätigen. Das Problem besteht darin, das nicht nur die Übersicht der ausgehängten Tafeln aufgrund des kleinen Maßstabes schlecht zu erkennen ist, sondern, dass auch die digitale Karte (in diesem Fall die Karte Nord) den gleichen Maßstab anzeigt.

Die Volksstimme hat bei der Gemeinde und dem Landkreis Jerichower Land nachgefragt. Philip Kremer vom Sachgebiet Bau erklärt, dass die Gemeinde Möser die erste Kommune im südlichen Jerichower Land ist, die die Beschilderung umsetzen konnte. Und „erst, wenn die anderen Kommunen hier nachziehen konnten, soll hier eine entsprechende Karte hinterlegt werden“, fügt er hinzu.

Diese knotenpunktbezogene Radwegeführung gibt es nämlich nicht nur in der Gemeinde Möser. Das Konzept wird derzeit ebenfalls in Burg, Biederitz, Gommern und Möckern sowie in der Stadt Zerbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ausgebaut. Geplant sind hier 1300 Kilometer. Es ist ein Kooperationskonzept, das an das Projekt „Radeln nach Zahlen Altmark“ anknüpft. Dort sind bereits 1400 Kilometer miteinander verbunden.

Digitale Karten werden angepasst

Aufgrund dieser Kooperation werde überall der gleiche Maßstab verwendet. Eine Änderung der analogen Hinweistafeln sei nicht geplant, erklärt Kremer.

Doch, „sobald das Gesamtprojekt umgesetzt wurde, werden in den Touristen- und Infopunkten entsprechendes Material ausgelegt und die digitale Darstellung angepasst“, versichert Bauamtsmitarbeiter. Eine Volksstimme-Anfrage zum Thema beim Landkreis Jerichower Land blieb unbeantwortet.