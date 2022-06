Dr. Horst Sura: 50 Jahre Landarzt in Biederitz

Biederitz - „Herr Doktor, mir geht es nicht gut.“ An diese Worte erinnert sich Dr. Horst Sura bis heute. Dieser Satz fiel vor 50 Jahren am 1. Juni 1972. Es war der Tag, an dem Dr. Sura in Biederitz seine hausärztliche Tätigkeit aufnahm. Das Jubiläum feierte er gestern mit den Mitarbeitern seiner Praxis, zahlreichen Patienten, die ihn zum Teil seit Jahrzehnten aufsuchen, und auch mit Tochter Dr. Ulrike Steinmetz, die in seine Fußstapfen trat.