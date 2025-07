40 Jahre Erzieherin in Kita Hohenwarthe: Gabriele Nawrocki verabschiedet sich in den Ruhestand

Hohenwarthe. - In der Tageseinrichtung „Gänseblümchen“ in Hohenwarthe geht eine Ära zu Ende. Nach knapp 40-jähriger Tätigkeit als Erzieherin verabschiedet sich Gabriele Nawrocki in ihren wohlverdienten Ruhestand. Das wurde in der Einrichtung groß gefeiert.