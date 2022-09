Dutzende Pappeln aus DDR-Zeiten an der B246a zwischen Möckern und Zeddenick gefällt

Wenn die Sicherheit nicht mehr gegeben ist, dann fallen die Bäume. In den zurückliegenden Tagen ging es gut 50 Bäumen entlang der B246a zwischen Möckern und Zeddenick an den Kragen.

Möckern - Wohl an die 70 Jahre haben sie sich in den Himmel gereckt, zwischen der Bundesstraße und den Äckern der Landwirte. Doch längst nicht mehr alle Äste sitzen noch fest an ihrem Platz, manch einer landete schon auf dem Asphalt, andere auf dem Acker.