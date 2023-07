Irmgard und Werner Jahnke feierten am Donnerstag Eiserne Hochzeit.

Loburg/Möckern - Nach 65 Jahren Eheleben haben am Mittwoch die Eheleute Irmgard (85) und Werner Jahnke (87) aus Loburg Eiserne Hochzeit gefeiert. Kennengelernt hatten sich die beiden schon früh, beide stammen aus Loburg und verbrachten hier ihre Kindheit. Geheiratet wurde am 20. Juli 1958. Aus der Ehe gingen zwei Kinder, vier Enkel und acht Urenkel hervor.

Werner Jahnke war 43 Jahre Kraftfahrer bei der Firma Paul Schulze und ist bis heute Mitglied in der Freiwilligen Ortsfeuerwehr. Seine Gemahlin Irmgard Jahnke hatte als junge Frau Dreher in Magdeburg gelernt, sie arbeitete in der LPG Loburg und war von 1985 bis zur deutsch-deutschen Wiedervereinigung Klubleiterin.

Probleme immer ansprechen

Irmgard Jahnke war 49 Jahre lang Mitglied der Ortsgruppe der Volkssolidarität. 1968 hatte sie die Ortsgruppe Loburg gegründet. Mit ihrem Ehemann Werner als Rückhalt hielt sie die Gruppe zusammen. Nach 30 Jahren hatte Irmgard Jahnke die Leitung aus persönlichen Gründen abgegeben.

Für ihr außerordentliches ehrenamtliches Engagement für die Stadt Loburg war Irmgard Jahnke im Jahr 2017 mit einem Eintrag in das Ehrenbuch der Stadt Loburg geehrt worden. Auch sie war lange Zeit Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr.

Als Tipps für eine lange und gute Ehe nennen die beiden als erstes Offenheit: „Man muss immer über alle Probleme reden und sollte nie im Streit schlafen gehen“, sagte Irmgard Jahnke am Donnerstag am Rande der großen Familienfeier in der Möckeraner Gaststätte „Schwarzer Adler“.

Zum Gratulieren hatte sich am Nachmittag für die Stadtverwaltung der stellvertretende Stadtbürgermeister Bernhard Ruth angekündigt.