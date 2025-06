Ein Rechenfehler hatte zur hohen Grundsteuer-Forderung für Eigentümer von bebauten und unbebauten Flächen in der Gemeinde Jübar geführt. Wie es dazu kommen konnte.

Jübar. - Da haben sich die Eigentümer in der Gemeinde Jübar die Augen gerieben, als sie plötzlich für ihre bebauten und unbebauten gewerblichen und privaten Flächen einen Hebesatz von 880 Prozent zahlen sollten. So hatte es der Gemeinderat Jübar im März des Jahres beschlossen. Mehr als 200 Betroffene hatten dagegen Widerspruch eingelegt und diesen an die Verbandsgemeinde geschickt.