Ehrung für Künstlerin Barbara Kupsch in Loburg

Barbara Kupsch trug sich beim Loburger Neujahrsempfang am Freitag in das Ehrenbuch der Stadt Loburg ein.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Loburg. - In einem würdigen Rahmen – dem Rittersaal des Barby-Rittergutes – hat am Freitagabend der diesjährige Neujahrsempfang der Ortschaft Loburg stattgefunden. Rund 80 Gäste waren der Einladung gefolgt, darunter Vertreter aus Wirtschaft, Politik und den Vereinen. Die Gastgeber mussten aber auch viele Absagen entgegennehmen. So ließ sich neben Vertretern des Landkreises Jerichower Land auch die Partnergemeinde Ostbevern entschuldigen.