Ein Feuer hat in der Osterburger Kleingartenanlage „Aufbau“ eine Laube vernichtet. Der Stadtwehrleiter hegt einen schlimmen Verdacht.

Flammen zerstören Laube in Osterburg

Ein Brand hat eine Laube in der Osterburger Kleingartenanlage „Aufbau“ zerstört. Das Foto zeigt Einsatzkräfte der Feuerwehr beim Löscheinsatz.

Osterburg/NM. - In der Osterburger Kleingartenanlage „Aufbau“ sind seit 2024 mehrere Lauben abgebrannt . Am Sonnabend, 24. Mai, kurz nach 3 Uhr stand erneut eine Laube lichterloh in Flammen.