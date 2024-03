Burg. - Zum Weltwassertag am Freitag 22. März, lädt der Wasserturmverein zu einer Veranstaltung am Wasserturm ein. „Der Weltwassertag wurde ins Leben gerufen, um weltweit auf die Bedeutung des Wassers als Lebensgrundlage aufmerksam zu machen und die nachhaltige Nutzung dieser lebenswichtigen Ressource zu fördern“, so Vereinsvorsitzender Stefan Kiel. Daher organisiere der Verein diesen Tag bereits zum wiederholten Mal.

Der Weltwassertag sei von so großer Bedeutung, weil Wasser die Quelle allen Lebens sei, und der Zugang zu sauberem Trinkwasser ein grundlegendes Menschenrecht. „Der Weltwassertag dient dazu, Bewusstsein für die globalen Wasserprobleme zu schaffen und Lösungen zu finden, um eine nachhaltige Wasserversorgung für alle Menschen zu gewährleisten. Wasser ist nicht nur für uns als Gemeinschaft essenziell, sondern auch für die Umwelt und die nachfolgenden Generationen“, so der Vorsitzende.

Fachleute informieren

Das Event am Burger Wasserturm soll informative Einblicke nicht nur zum Thema Wasser, sondern auch in erneuerbare Energien und innovative Speichertechnologien. Experten von renommierten Institutionen, darunter die Hochschule Magdeburg-Stendal zum Studiengang Wasserwirtschaft, das Fraunhofer-Institut Magdeburg, der Wasserverband Burg, das Wasserwerk Colbitz der Trinkwasserversorgung Magdeburg, die Stadtwerke Burg sowie verschiedene Solarfirmen, werden umfassende Informationen zu zahlreichen Themen präsentieren.

Dazu gehören die Wasserkraft als erneuerbare Energiequelle, wie sie genutzt werden kann und welche Potenziale sie birgt, die Windenergie, Möglichkeiten der Windkraft und ihre Rolle in der nachhaltigen Energiegewinnung sowie die Nutzung der Sonnenenergie und innovative Technologien auf dem Gebiet der Solartechnik.

Einblicke in Brennstoffzellen

Die Besucher können den Vergleich Natrium-Ionen gegen Lithium-Akkus nachvollziehen und dabei in die Welt moderner Batterietechnologien und ihre Anwendungsbereiche eintauchen. Und schließlich gibt es auch noch Einblicke in die Funktionsweise von Brennstoffzellen und ihre Rolle als eine umweltfreundliche Energiequelle.

Dieser Informationstag bietet in der Zeit von 9.30 bis 17 Uhr die Möglichkeit, an Aktionsständen mehr über die Themen zu lernen, mit Fachleuten ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und sich aktiv über nachhaltige Energielösungen zu informieren. Und das eben nicht nur in der Theorie. So wird ein Windrad aufgebaut und es werden auch E-Fahrzeuge auf dem Gelände am Wasserturm präsentiert.