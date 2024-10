Musik, Tanz und netzwerken: Der Wirtschaftsball 2024 bietet einen abwechslungsreichen Abend in stilvollem Ambiente. Wer den Promifaktor bringt und was es zu erleben gibt.

Ein glamouröser Abend: Wirtschaftsball in Gommern

Ein Prämiertes Tanzpaar des TSC Burg ist in Gommern wieder dabei.

Gommern - In knapp einem Monat erwartet die Einheitsgemeinde Gommern ein festliches Ereignis der besonderen Art: Der 6. Wirtschaftsball steht bevor. Organisiert vom Stadtförderverein „Wir für Gommern“, findet er am 9. November, ein Sonnabend, statt und verspricht ein glanzvoller Abend in der Festscheune des Hotels Robinien-Hof zu werden.

Mit einem abwechslungsreichen Programm, das sowohl lokale als auch überregionale Künstler und Akteure einbindet, soll die Veranstaltung erneut zu einem gesellschaftlichen Höhepunkt des Jahres werden.

Schirmherr Bennet Wiegert

Moderiert wird der Abend von Radiomoderator Stefan Michme, der mit seiner langjährigen Erfahrung das Publikum durch den Abend führen wird. Besondere Ehre wird dem Wirtschaftsball in diesem Jahr durch die Schirmherrschaft von Bennet Wiegert zuteil. Der Handballtrainer des SC Magdeburg, der als einer der erfolg-reichsten in Deutschland gilt, soll, sofern es sein Terminplan zulässt, auch persönlich anwesend sein. Sollte dies aufgrund seiner Verpflichtungen nicht möglich sein, wird er per Videobotschaft zugeschaltet und auf diese Weise Teil des Abends sein.

Das Duo „Tick2Loud“ aus Stendal sorgt für Live-Musik. Tick2Loud

Den Auftakt des Abends bildet ein festliches Buffet, das vom Team des Robinien-Hofes liebevoll vorbereitet wird. Nach dem kulinarischen Genuss dürfen sich die Gäste auf die Eröffnung des Tanzabends freuen, die von einem professionellen Tanzpaar gestaltet wird. Mit Leichtigkeit und Präzision werden die Tänzer eine Performance darbieten, die das Publikum in ihren Bann ziehen soll. Die tänzerische Darbietung markiert den Beginn des Abends voller Unterhaltung und musikalischer Höhepunkte.

Für die musikalische Umrahmung sorgt in diesem Jahr das Duo „Tick2Loud“, das aus Stendal stammt. Bekannt für seinen un-verwechselbaren Sound und seine akustischen Klänge, bringt das Duo frischen Wind in die Veranstaltung. Das Repertoire umfasst sowohl bekannte Klassiker als auch Eigenkompositionen, die durch ihre individuelle Note und musikalische Raffinesse heraus-stechen. Die Musiker sind dafür bekannt, das Publikum von der ersten Minute an zu fesseln und eine energiegeladene Atmosphäre zu schaffen.

Künstlerische LED-Show

Ergänzt wird das musikalische Programm durch DJ Hendrik, der mit seinem sicheren Gespür für den Musikgeschmack der Gäste den Ball traditionell abrunden wird. Sein Ziel: Den Tanzbereich durch die passende Musikauswahl in Bewegung zu halten und für eine ausgelassene Stimmung zu sorgen.

Ein weiterer besonderer Programmpunkt des Abends ist der Auftritt der Leipziger Künstlerin Nina Naomi, die mit einer spektakulären LED-Show für optische Highlights sorgen wird. Mit ihrer Darbietung möchte die Circus-Artistin das Publikum in eine faszinierende Welt aus Farben und Bewegungen entführen.

Über roten Teppich schreiten

Doch nicht nur das Programm verspricht einen unvergesslichen Abend – auch der Rahmen der Veranstaltung ist festlich gestaltet. Die Gäste haben die Möglichkeit, über den roten Teppich in den Saal zu schreiten und beim Sektempfang das besondere Ambiente zu genießen. Der Wirtschaftsball bietet eine hervorragende Gelegenheit, in eleganter Atmosphäre einen Abend mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern zu verbringen.

Karten kann man direkt in der Stadtinformation erwerben. Der Vorverkauf läuft und die Nachfrage ist erfahrungsgemäß hoch. Auch online ist eine Anmeldung möglich, so dass dem festlichen Event nichts mehr im Wege steht. Die Karten gibt es telefonisch unter (039200) 78300 oder per E-Mail an info@wirfuergommern.de.