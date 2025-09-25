Backen, kochen, nähen und sticken - alles kein Problem für Danilo Jungmann aus Gommern. Der 53-Jährige hat jedoch auch Hobbys, mit denen keiner rechnet.

Ein Gommeraner und seine Hobbys: „Andere Frauen sind neidisch auf meinen Mann!“

„Viele Frauen fragen mich: Was kannst du eigentlich nicht?“, lacht und sagt Danilo Jungmann. Seit viereinhalb Jahren ist er in Gommern zuhause - die Liebe hat ihn ins Jerichower Land verschlagen. Hauptberuflich arbeitet Jungmann als leitender Baumeister - seinen Ausgleich findet er in verschiedenen Hobbys, denen er in seiner Freizeit nachgeht.