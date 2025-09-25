weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Brand in Storchmühle Wernigerode: Polizei ermittelt in Lost Place

Feuerwehreinsatz in Harzer Ruine Ermittlungen um Wernigeröder Lost Place: Polizei sucht Zeugen nach mysteriösem Brand in Storchmühle

Die einst beliebte Storchmühle in Wernigerode ist heute nur noch ein Lost Place. Nun aber rückt das Gelände im Harz in den Fokus von polizeilichen Ermittlungen: Wie konnte ein Kühlschrank Feuer fangen, obwohl es im Gebäude keinen Strom gibt?

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 25.09.2025, 09:13
In der Storchmühle in Wernigerode - einst legendäres Ausflugsziel, heute Lost Place - gab es einen Brand. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - Jahrzehntelang galt die Storchmühle als der Anlaufpunkt in Wernigerode für Ausflügler und Feierlustige. Davon ist nicht mehr viel zu erahnen. Das Gelände ist vermüllt und zugewuchert. Die maroden Gebäude sind von der Straße aus kaum noch zu entdecken. Nun ist der Lost Place Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen.