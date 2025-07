Polizei sucht nach auffälligem Paar Einbruch in Burger Seniorenheim: Schlafende Rentnerin bestohlen

Pferfider Diebstahl in Burg: Aus einem Zimmer einer Rentnerin in einem Seniorenheim an der Parchauer Chaussee wurden Sonnabendvormittag, 19. Juli, Bargeld, Schmuck und ein Sparbuch gestohlen.