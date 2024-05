Birgit Kiel engagiert sich für die Würde von Menschen in Burg und anderswo.

Eine Oma gegen Rechts sucht in Burg Gleichgesinnte

Burg. - Vor 75 Jahren ist das Grundgesetz verabschiedet worden. Sein erster Artikel heißt: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ein Grundrecht, das die Burgerin Birgit Kiel in Gefahr sieht und für das sie sich auf vielen Ebenen stark macht, als Botschafterin der Aktion „Würdetafeln“ oder als „Oma gegen Rechts“. Und Handlungsbedarf sieht sie an vielen Stellen – auch in Burg.