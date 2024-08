Greift der Fluch der Schartauer Straße weiter um sich? Jetzt hat es das Kaufhaus Boulevard 2 in Burg erwischt. Die Immobilie ist bereits verkauft. Immerhin: Hoffnung macht der neue Investor und sein Plan mit einem sehr bekannten Nachmieter.

Nächstes Geschäft in Schartauer Straße gibt auf - doch dieser mögliche Nachmieter gibt Hoffnung

Einkaufen in Burg

Burg. - Das Kaufhaus Boulevard II in der Schartauer Straße ist demnächst Geschichte. Damit hisst das nächste Geschäft in der Innenstadt die weiße Flagge. Zieht der Fluch der Einkaufsstraße in Burg damit weiter Kreise? Schwer zu sagen, denn: Der Investor hat bereits einen neuen Mieter für den Laden. Und das Unternehmen ist alles andere als unbekannt.