Großbaustelle an der Grabower Landstraße in Burg bei Magdeburg: Der Supermarkt, der von der Konsumgenossenschaft Burg-Genthin-Zerbst betrieben wird, soll bis 28. Februar umgestaltet werden. Das erwartet die Kunden anschließend.

Einkaufen in Burg bei Magdeburg: Das wird aus dem NP-Markt an der Grabower Landstraße

Jeder Handgriff zählt im Supermarkt an der Grabower Landstraße in Burg: Bevor die Einrichtung installiert wird, müssen unter anderem die alten Regale abgebaut werden.

Burg. - Viele Kunden sind die 15 Mitarbeiter des NP-Marktes an der Grabower Landstraße in Burg gewohnt, jetzt aber geben sich fast im Minutentakt jede Menge Mitarbeiter von Firmen die Klinke in die Hand. Nicht um einzukaufen, sondern um die gesamte Einrichtung – von den Regalen bis zur Technik und Beleuchtung – zu demontieren.