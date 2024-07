In diesem Jahr findet in Hohenwarthe bereits der 20. Elbebadetag statt. Darauf können sich Besucher bei der Jubiläumsausgabe freuen.

Hohenwarthe - Der Elbebadetag in Hohenwarthe feiert in diesem Jahr sein 20. Jubiläum. Ein Mal im Jahr können alle Hohenwarther und andere Wasserratten die Gelegenheit nutzen und am sogenannten Elbestrand ins kühle Nass springen. Laut Ortsbürgermeister Frank Winter (CDU) gibt es auch in diesem Jahr wieder ein buntes Programm.