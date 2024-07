Bernhard Stöhr verpflichtete am 1. Juli Gabriele Schmohl zur Ortsbürgermeisterin von Loburg.

Loburg - Gabriele Schmohl ist am Montagabend in der konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrates von Loburg erneut zur Ortsbürgermeisterin gewählt worden. Die für die Wählervereinigung Bürgerforum Christliche Demokraten Unabhängiger Bürger Loburg (BCU) angetretene Loburgerin wurde sowohl von der BCU als auch von der Wählergemeinschaft Kommunal aktiv (WKA) als einzige Kandidatin vorgeschlagen und in offener Wahl einstimmig gewählt.