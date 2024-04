In der Stadt Möckern steht die Erhöhung der Friedhofsgebühren an.

Loburg/Möckern - Seit über drei Jahren wird in der Stadt Möckern schon über eine Aktualisierung der Friedhofsgebühren diskutiert. Die letzte Gebührenanpassung stammt aus dem Jahr 2014 und müsste per Gesetz längst überarbeitet worden sein. Nun könnte eine neue Gebührenordnung kommen. In den Ortschaften der Einheitsgemeinde werden derzeit die Entwürfe für eine neue Friedhofssatzung und die Gebührenordnung vorgestellt. So auch am Montag in Loburg. Erste Erkenntnis der Ratsleute: Sterben wird deutlich teurer.