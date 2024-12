Königsborn/Woltersdorf/Biederitz/Gerwisch/Heyrothsberge. - Eine Einladung auf den „Markt der schönen Dinge“, der am Nachmittag des 13. Dezember festliche Atmosphäre und weihnachtliche Leckereien in Königsborn verspricht, aber auch ein Aufruf an die Königsborner, sich mit ihren Erinnerungen und Fotografien an der neuen Ortsgeschichte zu beteiligen, die 2025 anlässlich des 820-jährigen Bestehens erscheinen soll, und einige Informationen mehr hat der Königsborner Ortsbürgermeister Frank Eisenhut (Aktiv für Bürger) aktuell zusammengestellt. Um möglichst viele Königsborner zu erreichen, nutzt er einen WhatsApp-Kanal und seinen privaten Instagram-Account.

