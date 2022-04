Einzelhandel: Maske verschwindet aus Geschäften in Burg und Genthin

Seit Anfang April ist die Maskenpflicht in Geschäften aufgehoben. Eine Umfrage in der Region zeigt: Die Kunden verzichten mehr und mehr auf den Mund-Nasen-Schutz.

Eine Kundin verlässt eine Drogerie-Filiale in Burg mit einer FFP2-Maske auf. Das machen aber längst nicht alle Kunden mehr so, seit die staatliche Maskenpflicht abgeschafft wurde.

Burg/Genthin - Ein großer Supermarkt am Stadtrand von Genthin. Nur wenige Kunden tragen noch einen Mund-Nasen-Schutz, vorwiegend sind es ältere Menschen. Gut zwei Jahre gehörte die Maske in nahezu allen Bereichen des öffentlichen Lebens zum Alltag in der Corona-Pandemie. Doch seit der weitgehenden Aufhebung der Maskenpflicht, die auch in Sachsen-Anhalt am 3. April umgesetzt wurde, verschwindet die Bedeckung zunehmend aus der Öffentlichkeit. Das ergab eine Umfrage der Volksstimme unter mehreren Einzelhändlern im Jerichower Land.