Weil die Kosten für die Kinderbetreuung in der Gemeinde Möser insgesamt steigen, rücken nun erneut die Elternbeträge in den Fokus.

Eltern drohen jetzt in Möser noch höhere Kita-Gebühren

Kita-Plätze werden wohl auch in Möser teurer.

Möser. - Die Kosten für die Kinderbetreuung in der Gemeinde Möser steigen in diesem Jahr um mehr als 35 Prozent gegenüber dem Wert aus dem Jahr 2022 an. Das geht aus dem Haushaltsplan der Einheitsgemeinde hervor. Das wird wohl auch Folgen für Eltern haben.