In der Stadt Oberharz am Brocken wird am 4. Mai ein neuer Bürgermeister gewählt. Einwohner können sich zwischen zwei Kandidaten entscheiden. Im Porträt sprechen sie über ihre Vorstellungen, wohin sich die Stadt entwickeln soll. Heute: Torsten Deicke.

Oberharz am Brocken. - Er ist der einzige Herausforderer des amtierenden Bürgermeisters der Stadt Oberharz am Brocken. Torsten Deicke von der SPD will Amtsinhaber Ronald Fiebelkorn (CDU) ablösen. Mit welchen Themen er das schaffen will und was er ändern möchte.