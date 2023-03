Die Universität Leipzig hat sich in einer Studie mit den Bewohnern der Jugendwerkhöfe beschäftigt. Einer von ihnen war Volkmar Jenig. In der Volksstimme spricht er.

Burg - 500.000 Jungen und Mädchen waren in der DDR in Heimen untergebracht. 135.000 davon in Spezialheimen. „Erfahrungen in Kinderheimen der DDR“, diesem Thema hat sich ein Forschungsverbund unter Federführung der Universität Leipzig gewidmet. Einer, der diese Erfahrungen gemacht hat, ist Volkmar Jenig, Initiator der jährlichen Treffen von ehemaligen Bewohnern der Jugendwerkhöfe in Burg,