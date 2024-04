An der Lostauer Straße in Biederitz waren zu Jahresbeginn Fällungen notwendig. Der Ersatz lässt noch etwas auf sich warten: Bis zur Pflanzzeit im Herbst.

Lostauer Straße in Biederitz

In der Lostauer Straße mussten mehrere Bäume gefällt werden. Im Herbst soll es Ersatzpflanzungen geben.

Biederitz. - Aufmerksame Spaziergänger oder Gassi-Geher werden es schon längst gesehen haben: An der Lostauer Straße in Biederitz, noch in Sichtweite des Feuerwehrgerätehauses bis zum Abzweig zum Reiherberg, ist die straßenbegleitende Baumreihe nicht mehr vollständig.