Hohenwarthe. - Da wo vor 800 Jahren Wein angebaut und Schafe gezüchtet wurden, da ist Hohenwarthe. Diese erste Erwähnung feiert Hohenwarthe am Wochende vom 20. bis 22. Juni. Woraus Besucher sich in dem beschaulichen Dorf al der Elbe freuen dürfen.

In dem Elbdorf Hohenwarthe hat das Festwochenende zum 800-jährigen Bestehen begonnen. Ortsbürgermeister Frank Winter (CDU) hatte die Bürger am Donnerstag in den Infopunkt in der Ortsmitte eingeladen, um die mehrtägigen Veranstaltung zu eröffnen. Vorher hatte bereits die Ortsfeuerwehr ihr Gerätehaus für die Bürger geöffnet.

Hohenwarthes Ortsgeschichte: Wie hat sich das Dorf entwickelt?

Wein wurde vor acht Jahrhunderten an der Elbe angebaut und Schafe gezüchtet, erinnerte der Ortsbürgermeister in seiner Rede. Noch im 18. Jahrhundert war Hohenwarthe ein kleiner Ort mit nur rund 150 Einwohnern. Danach ging es steil bergauf.

Schon in den 1960er Jahren wohnten mehr als 1.000 Menschen am Hochufer der Elbe. Später sank die Zahl der Einwohner wieder. Aktuell wohnen mehr als 1.400 Menschen in dem Elbort. Die Vergangenheit wird am Samstag, 21. Juni, sicherlich auch beim großen Festumzug eine Rolle spielen.

Um 11 Uhr sollen sich die Wagen und Personen hier vom Bürgerhaus aus durch den Ort in Bewegung setzen. Anschließend gibt es ein Kinderfest auf dem Sportplatz sowie für alle Generationen etwas zu entdecken. Ab 15 Uhr gibt es Trommler vor der Sporthalle.

800 Jahre Hohenwarthe: Ab 19 Uhr Fest mit Tanz in der Sporthalle

Für die Jugendlichen gibt es eine Abendveranstaltung im Jugendclub in der Möserstraße. Um 19 Uhr startet die offizielle Festveranstaltung mit Tanz in der Sporthalle, wofür es noch Karten gibt. Am Sonntag, 22. Juni, geht es um 11 Uhr mit einem Gottesdienst im Freien an der Sporthalle weiter.

Hier schließt sich ein Frühschoppen vor der Sporthalle mit musikalischer Begleitung der Weinberg-Musikanten an. Hierfür gibt es Karten am Einlass.